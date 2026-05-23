IMU 2025 | il nodo Cassazione tra perdita agevolazioni e dati comunali

Nel 2025, alcune categorie di immobili potrebbero perdere le agevolazioni IMU se non viene presentata una nuova comunicazione. La Cassazione si sta confrontando con il problema della perdita automatica delle agevolazioni e dei dati forniti dai comuni. La questione riguarda in particolare le categorie di immobili che rischiano la decadenza senza una nuova denuncia, ma non sono ancora state definite le modalità precise per evitare questa perdita.

? Domande chiave Come evitare la perdita automatica delle agevolazioni IMU nel 2025?. Quali categorie di immobili rischiano la decadenza senza nuova denuncia?. Quando il Comune può negare le riduzioni nonostante i dati in archivio?. Perché la Cassazione divide i proprietari tra obbligo e semplificazione?.? In Breve Scadenza denuncia IMU 2025 fissata per il 30 giugno prossimo.. Acconto imposta dovuto entro il 16 giugno 2026.. Sentenza 242002024 impone denuncia obbligatoria per enti non commerciali.. Sentenza 83572025 richiede documentazione per fabbricati merce non locati.. Il 30 giugno prossimo segna il termine per la presentazione della denuncia Imu relativa all’anno d’imposta 2025, una scadenza che oggi, sabato 23 maggio 2026, si carica di incertezza per via dei recenti contrasti giurisprudenziali della Cassazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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