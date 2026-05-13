Rottamare quasi tutte le cartelle Tari e Imu a Bari il Comune pensa ad agevolazioni | Non è condono

Da baritoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bari ha annunciato l’intenzione di adottare un nuovo regolamento per agevolare i contribuenti in difficoltà, prevedendo la cancellazione di molte cartelle relative alla Tari e all’Imu. Questa misura mira a eliminare le pendenze fiscali ancora in essere, senza considerarla un condono fiscale, e intende favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie. La proposta si inserisce in un’azione volta a facilitare il pagamento dei tributi locali.

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Il Comune di Bari tende una mano ai contribuenti non in regola e in difficoltà con i tributi locali attraverso un nuovo regolamento con cui eliminare pendenze e far emergere anche il non versato della tassa sui rifiuti, ovvero la Tari.La direttiva dell'assessore De MarzoL'assessore cittadino al.🔗 Leggi su Baritoday.it

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