Rottamare quasi tutte le cartelle Tari e Imu a Bari il Comune pensa ad agevolazioni | Non è condono
Il Comune di Bari ha annunciato l’intenzione di adottare un nuovo regolamento per agevolare i contribuenti in difficoltà, prevedendo la cancellazione di molte cartelle relative alla Tari e all’Imu. Questa misura mira a eliminare le pendenze fiscali ancora in essere, senza considerarla un condono fiscale, e intende favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie. La proposta si inserisce in un’azione volta a facilitare il pagamento dei tributi locali.
Il Comune di Bari tende una mano ai contribuenti non in regola e in difficoltà con i tributi locali attraverso un nuovo regolamento con cui eliminare pendenze e far emergere anche il non versato della tassa sui rifiuti, ovvero la Tari.La direttiva dell'assessore De MarzoL'assessore cittadino al.🔗 Leggi su Baritoday.it
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