Una nuova norma permette alle imprese di sbloccare le riserve utilizzando il 10% delle riserve disponibili. Sono escluse dal prelievo alcune voci contabili, anche se non specificate nel dettaglio. Per calcolare l’imposta, bisogna fare riferimento al quadro RQ del modello Redditi, dove si determinano le imposte dovute sulla base delle riserve sbloccate. La legge è entrata in vigore nel 2025.

? Punti chiave Quali voci contabili sono escluse dal prelievo forfettario del 10%?. Come si calcola l'imposta nel quadro RQ del modello Redditi?. Quando scadono le quattro rate per il versamento del codice 1867?. Perché l'affrancamento potrebbe trasformarsi in un costo inutile per l'impresa?.? In Breve Prelievo forfettario al 10% per riserve presenti nel bilancio al 31 dicembre 2024.. Pagamento in 4 rate annuali senza interessi tra giugno e luglio 2026-2029.. Utilizzo codice tributo 1867 e compilazione rigo RQ29 nel modello Redditi 2026.. Esclusione rivalutazioni regolate dai decreti legge 1852008 e 1042020..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imprese, sblocca le riserve con il 10%: le regole della Legge 199/2025

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