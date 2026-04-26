DL 159 2025 e Legge 198 2025 | cosa cambia davvero per le imprese nel 2026 guida operativa

Nel 2026 entra in vigore il DL 1592025 e la Legge 1982025, introducendo nuove norme per le imprese. Tra le novità ci sono l’obbligo di tracciabilità digitale nei cantieri e l’adozione del fascicolo elettronico del lavoratore. Le aziende devono aggiornare i propri sistemi e procedure per conformarsi alle disposizioni, mentre le autorità competenti hanno stabilito scadenze precise per l’adeguamento. Le modifiche riguardano diversi aspetti della gestione del personale e della sicurezza sul lavoro.

Dalla tracciabilità digitale nei cantieri al fascicolo elettronico del lavoratore: tutte le novità entrate in vigore e cosa devono fare subito le aziende. Con l’inizio del 2026, le novità introdotte dal D.L. 1592025, convertito nella Legge 1982025, non sono più solo teoria normativa: sono diventate obblighi concreti per imprese, professionisti e datori di lavoro. Dopo una prima fase di scarsa attenzione mediatica, oggi queste disposizioni stanno entrando pienamente nella quotidianità operativa, soprattutto nei settori edilizia, logistica e appalti. E per molte aziende si apre una fase delicata: quella dell’adeguamento. Tracciabilità nei cantieri: arriva il badge digitale obbligatorio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - DL 159/2025 e Legge 198/2025: cosa cambia davvero per le imprese nel 2026 (guida operativa) Notizie correlate Leggi anche: Infortuni sul lavoro, cosa cambia con la legge 198/2025 Leggi anche: L’Italia ha una nuova legge sull’AI, la 132/2025: cosa rischiano le imprese che usano l’intelligenza artificiale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro: norme UNI di settore in consultazione gratuita dal 28 aprile 2026; Norme UNI sicurezza lavoro: parte la consultazione gratuita per tutti; Legge annuale sulle piccole e medie imprese: introdotte novità anche in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Norme UNI sicurezza sul lavoro: come accedere alla consultazione gratuita. Patente a crediti e decreto Sicurezza: cosa cambia per le imprese?Le modifiche introdotte dal decreto Sicurezza (D.L. n. 159/2025) e i chiarimenti operativi dell'INL, resi con la nota n. 609/2026, segnano un cambio di passo significativo nella funzione della patente ... ipsoa.it Alcol e droghe sul lavoro, controlli anche durante il turno: le novità del decreto 159/2025FIRENZE - Con il decreto-legge 159/2025 viene introdotta una revisione significativa del sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro, con modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008. Il pr ... msn.com Con una legge dell'agosto 2024, il ministro Nordio dispose che, a partire da agosto 2026, la competenza a decidere sulle richieste di custodia cautelare in carcere o altro spettasse a un giudice per le indagini preliminari (GIP) non più singolo, bensì in composi x.com Il tuo datore di lavoro può licenziarti oggi per un’infrazione al regolamento aziendale commessa tanti mesi fa Quali sono i termini per intimare un licenziamento Ecco cosa dice la legge. #legge #lavoro #multe #lavoratore - facebook.com facebook