DL 159 2025 e Legge 198 2025 | cosa cambia davvero per le imprese nel 2026 guida operativa

Da puntomagazine.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 entra in vigore il DL 1592025 e la Legge 1982025, introducendo nuove norme per le imprese. Tra le novità ci sono l’obbligo di tracciabilità digitale nei cantieri e l’adozione del fascicolo elettronico del lavoratore. Le aziende devono aggiornare i propri sistemi e procedure per conformarsi alle disposizioni, mentre le autorità competenti hanno stabilito scadenze precise per l’adeguamento. Le modifiche riguardano diversi aspetti della gestione del personale e della sicurezza sul lavoro.

Dalla tracciabilità digitale nei cantieri al fascicolo elettronico del lavoratore: tutte le novità entrate in vigore e cosa devono fare subito le aziende. Con l’inizio del 2026, le novità introdotte dal D.L. 1592025, convertito nella Legge 1982025, non sono più solo teoria normativa: sono diventate obblighi concreti per imprese, professionisti e datori di lavoro. Dopo una prima fase di scarsa attenzione mediatica, oggi queste disposizioni stanno entrando pienamente nella quotidianità operativa, soprattutto nei settori edilizia, logistica e appalti. E per molte aziende si apre una fase delicata: quella dell’adeguamento. Tracciabilità nei cantieri: arriva il badge digitale obbligatorio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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