La Germania sblocca le riserve di petrolio

La Germania ha deciso di sbloccare alcune delle sue riserve strategiche di petrolio per far fronte ai prezzi elevati dell’energia. La misura mira a ridurre l’impatto della crisi in Medio Oriente sulla disponibilità di carburante nel paese. La decisione è stata comunicata dalle autorità tedesche e si inserisce in un intervento temporaneo per affrontare le difficoltà del settore energetico.

La Germania rilascerà parte delle sue riserve strategiche di petrolio per contrastare gli elevati prezzi dell'energia causati dalla guerra in Medio Oriente.