Un imprenditore e consigliere comunale è morto in un incidente frontale avvenuto a Cinto Euganeo. Poche ore prima, si era verificato un altro incidente fatale nella stessa zona. La vittima, un noto olivicoltore, viaggiava a bordo di un veicolo coinvolto nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un grave incidente stradale sulla Provinciale 89 a Cinto Euganeo è costato la vita a Paolo Barbiero, stimato produttore d’olio e consigliere comunale locale. Lo scontro frontale contro un autocarro ha reso inutili i soccorsi del Suem ed è drammaticamente seguito a un altro sinistro mortale avvenuto in mattinata a Padova. L’intera cittadinanza si è stretta attorno alla famiglia, esposte le bandiere a mezz’asta al municipio. Incidente frontale, morto Paolo Barbiero Nel pomeriggio di ieri – venerdì 22 maggio 2026 – si è verificato un violento incidente stradale in via Cavalcaressa a Cinto Euganeo, lungo il rettilineo della Strada Provinciale 89 che collega Vo’ a Este. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Imprenditore e consigliere comunale morto nell’incidente frontale poche ore dopo un altro schianto fatale

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