Un uomo di 69 anni è deceduto in un incidente avvenuto sulla Provinciale 89, quando la sua moto si è scontrata frontalmente con un autocarro. La vittima era un consigliere comunale e imprenditore. L’incidente è avvenuto nel territorio di Cinto Euganeo, in provincia di Padova. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno verificando le cause che hanno portato allo scontro.

CINTO EUGANEO (PADOVA) - Incidente frontale tra una moto e un autocarro sulla Provinciale 89: morto il centauro. A perdere la vita è stato Paolo Barbiero, 69 anni, consigliere comunale di Cinto Euganeo e noto olivicoltore della zona dei Colli Euganei. L'incidente Lo schianto è avvenuto venerdì 22 maggio alle 14.15 in via Cavalcaressa, lungo un rettilineo della Sp 89 che collega Vo' a Este. Barbiero era in sella a una Bmw di grossa cilindrata e procedeva da Vo' in direzione Este. L'autocarro con cassone, impiegato per lavori edili, viaggiava nel senso opposto ed era condotto da un uomo residente nella provincia di Rovigo, dipendente di una ditta di Lozzo Atestino. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Paolo Barbiero muore a 69 anni nell'incidente frontale tra la sua moto e un autocarro. Era consigliere comunale e imprenditore

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