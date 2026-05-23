Impennata delle temperature ecco il primo vero assaggio d' estate | si supereranno i 30 gradi
Le temperature stanno salendo rapidamente, segnando il primo vero assaggio di estate con valori che superano i 30 gradi nelle prossime ore. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna segnala un’intensificazione del caldo nelle prossime ore, con condizioni di temperature elevate che si protrarranno nel tempo.
Caldo in intensificazione nelle prossime ore. E' quanto si evince nelle previsioni meteo del servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna. Il fine settimana si annuncia infatti stabile e soleggiato. Domenica le temperature sono previste in aumento, con le minime comprese tra 15 e 17. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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