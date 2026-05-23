Impennata delle temperature ecco il primo vero assaggio d' estate | si supereranno i 30 gradi

Caldo in intensificazione nelle prossime ore. E' quanto si evince nelle previsioni meteo del servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna. Il fine settimana si annuncia infatti stabile e soleggiato. Domenica le temperature sono previste in aumento, con le minime comprese tra 15 e 17. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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