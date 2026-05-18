Primo assaggio d’estate sul Comasco | temperature in aumento verso i 30 gradi
La prima ondata di caldo dell’estate si fa sentire sulla provincia di Como, con temperature che si avvicinano ai 30 gradi. La settimana resta caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con momenti di sole alternati a piogge e annuvolamenti. Le temperature si stanno innalzando rispetto ai giorni precedenti, portando le massime vicino a valori tipici della stagione estiva. Le previsioni indicano che questa fase di caldo si manterrà fino a metà settimana, con alcune oscillazioni nel corso dei giorni.
Settimana ancora variabile sul Lago di Como e in provincia, ma con temperature in deciso aumento verso valori quasi estivi. Secondo le previsioni di 3BMeteo, dopo giornate caratterizzate da nuvole e schiarite, da metà settimana il caldo tornerà progressivamente a farsi sentire anche tra Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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