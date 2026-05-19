Arriva un assaggio dell' estate dopo il freddo ecco l' anticiclone | temperature fino a 30 gradi
Dopo settimane di pioggia e temperature che si sono avvicinate a valori autunnali, si prevede un cambiamento radicale nel clima. Un anticiclone sta portando un rialzo delle temperature, con massime che raggiungeranno i 30 gradi. La prima metà di maggio si è caratterizzata per condizioni di maltempo e clima instabile. Ora si attende un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un netto aumento delle temperature e meno precipitazioni.
Basta maltempo. Dopo una prima metà di maggio all'insegna dell'incertezza, con piogge e temperature più vicine all'autunno che alla primavera, è in arrivo un drastico ribaltone meteo. Nelle prossime ore sono previsti gli ultimi acquazzoni sparsi, che poi lasceranno definitivamente spazio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Meteo, quando arriva il caldo Lanticiclone africano cambia tutto: tra una settimana è estate
Sullo stesso argomento
Meteo, ultime ore di maltempo poi arriva l’anticiclone: temperature fino a 30 gradiABBONATI A DAYITALIANEWS Piogge e neve fuori stagione sull’Italia L’Italia si prepara a lasciarsi alle spalle una fase di maltempo particolarmente...
Primo assaggio d’estate sul Comasco: temperature in aumento verso i 30 gradiSettimana ancora variabile sul Lago di Como e in provincia, ma con temperature in deciso aumento verso valori quasi estivi.
Ci siamo! Domani arriva su Rai Gulp e Rai Play Prova a non ridere, la serie tv di @pera_toons! Siete pronti a sintonizzarvi alle 19:30? Intanto vi lasciamo con un assaggio della sigla @rai_gulp e @raiplay_official #tunue #provaanonridere #peratoons #pro facebook
Ho trascorso 2 settimane ad Antalya per un corso e alla fine mi sono innamorato della storia e delle coste. Ecco un assaggio del mio viaggio! reddit
Il pesce va mangiato fresco.. e la mia cliente se lo assaggia con gusto Solo un boccone per ora... il video completo arriva a fine mese e sarà bollente! Chi di voi vorrebbe dare un assaggio al mio pesce? onlyfans.com/fischandchip22 x.com
Ariana Grande, sui social arriva il teaser del nuovo singolo Hate That I Made You Love MeAriana Grande ha dato un assaggio ai fan del nuovo singolo Hate That I ... msn.com