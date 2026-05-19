Arriva un assaggio dell' estate dopo il freddo ecco l' anticiclone | temperature fino a 30 gradi

Da anconatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di pioggia e temperature che si sono avvicinate a valori autunnali, si prevede un cambiamento radicale nel clima. Un anticiclone sta portando un rialzo delle temperature, con massime che raggiungeranno i 30 gradi. La prima metà di maggio si è caratterizzata per condizioni di maltempo e clima instabile. Ora si attende un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un netto aumento delle temperature e meno precipitazioni.

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Basta maltempo. Dopo una prima metà di maggio all'insegna dell'incertezza, con piogge e temperature più vicine all'autunno che alla primavera, è in arrivo un drastico ribaltone meteo. Nelle prossime ore sono previsti gli ultimi acquazzoni sparsi, che poi lasceranno definitivamente spazio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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