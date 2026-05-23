I’m a Virgo cancellata | niente seconda stagione per la serie Prime Video

La serie Prime Video “I’m a Virgo” è stata cancellata, annunciando che non ci sarà una seconda stagione. La decisione è stata comunicata dal creatore, che ha confermato che il progetto si conclude con la prima stagione. La notizia arriva dopo l’uscita nelle sale di “I Love Boosters”, film di Boots Riley, che ha scelto di chiudere definitivamente la storia della serie.

Con l’uscita nelle sale di I Love Boosters, Boots Riley ha colto l’occasione per chiudere definitivamente il capitolo sulla serie Prime Video I’m a Virgo: nessuna seconda stagione è prevista, e la risposta del creatore non lascia spazio a interpretazioni. Interpellato da ScreenRant, Riley ha risposto con un secco “nope” alla domanda su un possibile ritorno alla serie, aggiungendo con ironia: “La seconda stagione avviene nella vostra immaginazione. Credo che guardiamo troppa TV. Quindi ditemi voi cosa succede.” La serie, andata in onda nel giugno 2023 con sette episodi, aveva conquistato un 96% di “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes e raccontava le avventure di Cootie, un adolescente di Oakland alto quattro metri interpretato da Jharrel Jerome, che abbandona la sua esistenza protetta per confrontarsi con le contraddizioni del mondo reale. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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