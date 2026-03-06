The Boys | la serie Prime Video arriva alla sua ultima stagione

Il 8 aprile sarà disponibile su Prime Video la quinta e ultima stagione di The Boys. La serie, prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, si prepara a concludere la sua storia con un nuovo capitolo. È stato pubblicato il trailer ufficiale dell’ultima stagione, che anticipa le vicende che si svilupperanno negli episodi finali.

Nella quinta e ultima stagione, è Patriota a dominare il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati in un "campo di libertà". Annie lotta per organizzare la resistenza contro la schiacciante forza dei Super. Kimiko non si trova da nessuna parte. Ma quando Butcher riappare, pronto e disposto a usare un virus che spazzerà via tutti i Super dalla faccia della terra, scatenerà una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo popolano.

The Boys 5: Patriota vuole diventare immortale nel trailer dell'ultima stagioneL'8 aprile arriverà sugli schermi di Prime Video il capitolo finale dell'irriverente serie tratta dai fumetti, ecco nuove anticipazioni.

The Boys: Final Season - NEW TRAILER | Prime Video

