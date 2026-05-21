Una nuova serie di Prime Video sta attirando l’attenzione di pubblico e critica, posizionandosi in vetta alle classifiche mondiali. La produzione, ambientata nel mondo dell’hockey, ha riscosso grande successo e viene annunciata una seconda stagione. Dopo Heated Rivalry, un’altra serie dedicata a questo sport sta catturando l’interesse degli spettatori, portando avanti una narrazione coinvolgente e ricca di colpi di scena. La trama e i dettagli sulla produzione sono già al centro della discussione tra gli appassionati.

Dopo Heated Rivalry, c’è un’altra serie tv ambientata nel mondo dell’hockey che sta facendo impazzire il mondo. Off Campus è ormai certificato fenomeno di massa. Lo dimostrano le classifiche di Prime Video, che l’ha fortemente voluto: gli 8 episodi della prima stagione sono primi ovunque. Qual è il segreto del successo di questa storia d’amore tratta da una saga di libri e ambientata in un college degli Stati Uniti? La trama di Off Campus. Alla Briar University lo sport è religione e gli atleti sono semidei del campus. Hannah Wells, studentessa di musica con una voce straordinaria e le idee chiarissime sul proprio futuro. Garrett Graham è il capitano della squadra di hockey: bello, popolare, inseguito da mezzo ateneo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Prima in classifica in tutto il mondo: i segreti, la trama e la recensione della serie di Prime "Off Campus". Che avrà una seconda stagione

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