Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati dopo circa 17 anni di matrimonio, con una prima udienza di divorzio che ha evidenziato alcune questioni ancora da risolvere. La coppia è rimasta sposata per poco più di due mesi dopo aver deciso di divorziare. Durante l’udienza sono emerse questioni legali e patrimoniali ancora aperte, senza che siano stati forniti dettagli specifici. La separazione è stata ufficializzata dopo il tentativo di risolvere le questioni in sospeso.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo la parola fine a quel matrimonio che, nel 2005, li avrebbe voluti insieme per sempre. Ieri, venerdì 22 maggio, gli ex coniugi si sono presentati al tribunale civile di Roma accompagnati dai rispettivi legali per la prima udienza del processo di divorzio. Come prevedibile, il tentativo di riconciliazione previsto dal codice non è andato a buon fine, e così al giudice Gianluca Gelso non è rimasto che sancire la conclusione della storia tra l’ex giallorosso e la conduttrice tv. E adesso che succede? Totti e Blasi restano sposati. Come scrive il “ Corriere della Sera ”, giuridicamente parlando Totti e Blasi rimarranno sposati ancora “ per due mesi o poco più ”, il tempo che serve al tribunale per dichiarare il divorzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ilay Blasi e Francesco Totti restano sposati per due mesi o poco più. Ci sono questioni in sospeso”: cosa è successo alla prima udienza di divorzio

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Francesco Totti contro Ilary Blasi, niente accordo in tribunale: il divorzio è nella fase decisiva

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