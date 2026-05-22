Totti – Blasi prima udienza sul divorzio | cosa è successo

Da ilgiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è tenuta la prima udienza sul divorzio tra l’ex calciatore e la conduttrice televisiva. Entrambi sono arrivati in tribunale in momenti diversi, accompagnati dai loro avvocati. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni all’uscita, e la comparizione si è svolta senza incidenti o imprevisti. La procedura legale prosegue ora con le prossime fasi previste dal procedimento giudiziario.

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Prima udienza sul divorzio per Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma e la conduttrice si sono presentati questa mattina in aula separatamente e accompagnati dai loro legali. Stampa e fotografi li hanno attesi davanti al palazzo di Giustizia e i due ex coniugi non si sono sottratti agli obiettivi: lui in tenuta sportiva, lei in completo elegante. Tra loro distanza e silenzi. Ma al termine delle due ore di udienza – rigorosamente a porte chiuse - davanti al giudice Gianluca Gelso, stando a quanto riportato dal Corriere, non è stato raggiunto alcun accordo di conciliazione. “Ancora non hanno firmato nulla”, le parole dei legali dell'ex coppia, secondo quanto riportato da Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Totti e Ilary Blasi in tribunale per l'udienza sul divorzio

Video Totti e Ilary Blasi in tribunale per l'udienza sul divorzio

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