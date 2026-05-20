Il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele si è recato al porto di Ashdod, dove sono stati portati alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla. Questi ultimi erano stati fermati tra ieri e lunedì mentre tentavano di navigare verso Gaza. Durante la visita, Ben-Gvir ha incontrato gli attivisti, alcuni dei quali erano ammanettati e bendati. La visita si è svolta in un momento di tensione legato alle operazioni di intercettazione delle imbarcazioni.

Il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati tra ieri e lunedì mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati, a terra ammanettati e bendati, e gridare: “ Benvenuti in Israele, siamo i proprietari di questa casa “. In un altro filmato, si vede un attivista avvicinarsi al ministro e venire legato a terra dagli agenti dello Shin Bet. Lo si vede anche dire a uno degli attivisti “Am Yisrael Chai” (Sono Israele), con la parola “Hatikva” (Viva!) in sottofondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Ben-Gvir tra attivisti ammanettati e bendati: “Benvenuti in Israele”

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Flotilla, il ministro Ben Gvir tra gli attivisti ammanettati e bendati: Benvenuti in Israele, siamo

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