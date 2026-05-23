Il windsurf giovanile conquista il Lago di Bracciano | 180 atleti in gara per la Coppa Italia Techno 293 e iQFOIL
Sul Lago di Bracciano si sono sfidati 180 giovani atleti durante la Coppa Italia Techno 293 e iQFOIL. La competizione ha visto le barche muoversi rapidamente tra le boe, con i partecipanti che si sono alternati in regate intense e combattute. Le prove si sono svolte su un tratto di lago, con condizioni di vento variabile che hanno messo alla prova le capacità dei concorrenti.
Le acque del Lago di Bracciano si preparano a trasformarsi nella capitale della vela olimpica giovanile. Dal 29 al 31 maggio 2026, lo specchio d’acqua laziale ospiterà la Coppa Italia Techno 293 & iQFOIL, l’appuntamento più atteso del circuito nazionale. L’evento, organizzato dal Circolo Planet Sail Bracciano, porterà sul territorio ben 180 atleti provenienti da ogni angolo del Paese. Una manifestazione che non è solo agonismo puro, ma un vero manifesto di sostenibilità e valorizzazione turistica, sostenuto in modo compatto da Regione Lazio, enti locali, parchi e istituzioni sportive come CONI e Federazione Italiana Vela. La scuola del Techno 293 e la rivoluzione iQFOIL. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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