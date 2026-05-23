Il windsurf giovanile conquista il Lago di Bracciano | 180 atleti in gara per la Coppa Italia Techno 293 e iQFOIL

Notizia in breve

Sul Lago di Bracciano si sono sfidati 180 giovani atleti durante la Coppa Italia Techno 293 e iQFOIL. La competizione ha visto le barche muoversi rapidamente tra le boe, con i partecipanti che si sono alternati in regate intense e combattute. Le prove si sono svolte su un tratto di lago, con condizioni di vento variabile che hanno messo alla prova le capacità dei concorrenti.