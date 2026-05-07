Windsurf Altri buoni risultati per l’Adriatico Wind Club | Casadei secondo nella regata Contender ok La Sala e Boccanegra Montanari vince la Coppa Italia under 19

Lo scorso fine settimana l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini ha preso parte a diverse competizioni, portando a casa diversi risultati positivi. Nella regata Contender, un atleta si è classificato secondo, mentre altri due rappresentanti del club hanno ottenuto buoni piazzamenti. Inoltre, un giovane atleta ha conquistato la vittoria nella Coppa Italia under 19. La partecipazione ha coinvolto più atleti, confermando l’attività intensa del club in questa serie di eventi.

L’ Adriatico Wind Club di Porto Corsini ha partecipato a molte gare nello scorso fine settimana, ottenendo ottimi risultati. A Garda Trentino la squadra iQFOi è stata impegnata nella Coppa Italia di Torbole, preceduta da quattro giorni di allenamento e seguita dall’avvio degli iQFOiL International Games Youth & Junior. A Follonica invece è arrivato il secondo posto di Stefano Casadei nella Regata Nazionale Contender. Il risultato più importante è stato quello di Matteo Montanari, vincitore della Coppa Italia iQFOiL Under 19 e secondo nella classifica generale U19 Open overall. Una regata molto solida, disputata su tre giornate con programma...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Windsurf Altri buoni risultati per l’Adriatico Wind Club: Casadei secondo nella regata Contender, ok La Sala e Boccanegra. Montanari vince la Coppa Italia under 19 Notizie correlate La Maury's Com Cavi Tuscania vince la coppa Italia per la prima volta nella sua storiaUna fantastica Maury's Com Cavi Tuscania supera 3/1 in finale Kerakoll Sassuolo e festeggia per la prima volta nella sua storia la conquista della... Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jorgenson vince lo sprint intermedio e prende il secondo posto nella generale