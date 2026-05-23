Il weekend più lungo di Trump mille dubbi e tanta ambiguità Salta il matrimonio del figlio e si barrica alla Casa Bianca

Notizia in breve

Durante il weekend del Memorial Day, il presidente ha deciso di rimanere alla Casa Bianca, annullando il viaggio alle Bahamas per il matrimonio del figlio e rinunciando a trascorrere il tempo nel suo golf club di Bedminster. I collaboratori sono stati istruiti a cancellare gli impegni già programmati per questo periodo. La decisione ha portato a molte ipotesi sulla sua disponibilità e sui motivi di questa scelta, che ha generato diverse interpretazioni nel panorama politico e mediatico.