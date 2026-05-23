Il weekend più lungo di Trump mille dubbi e tanta ambiguità Salta il matrimonio del figlio e si barrica alla Casa Bianca
Durante il weekend del Memorial Day, il presidente ha deciso di rimanere alla Casa Bianca, annullando il viaggio alle Bahamas per il matrimonio del figlio e rinunciando a trascorrere il tempo nel suo golf club di Bedminster. I collaboratori sono stati istruiti a cancellare gli impegni già programmati per questo periodo. La decisione ha portato a molte ipotesi sulla sua disponibilità e sui motivi di questa scelta, che ha generato diverse interpretazioni nel panorama politico e mediatico.
Salta il matrimonio di Donald Jr alle Bahamas, rinuncia al fine settimana nel suo golf club di Bedminster e resta barricato nel fortino della Casa Bianca chiedendo ai suoi collaboratori più stretti di cancellare tutti gli impegni presi per il lungo fine settimana del Memorial Day. Per Donald Trump è sicuramente il weekend più lungo, l’ora della decisione più difficile: fare l’accordo con l’Iran o attaccare, 'fifty-fifty' di possibilità, spiega lui stesso, circondato dai fedelissimi mentre cerca di districarsi dalla matassa della crisi. Il weekend che potrebbe segnare la sua presidenza. I dubbi del commander-in-chief su come uscire dall’angolo in cui si è messo con Teheran sono molti, e pesano come un macigno. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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