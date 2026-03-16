Usa Trump rientra alla Casa Bianca dopo il weekend in Florida

Il presidente degli Stati Uniti è tornato alla Casa Bianca domenica sera, dopo aver trascorso il fine settimana in Florida. Questo rientro segna la fine del soggiorno nel suo stato di residenza temporaneo. La sua presenza alla Casa Bianca è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale. Nessun evento pubblico o dichiarazione è stato rilasciato al momento del suo arrivo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca domenica sera, dopo essere tornato dal suo fine settimana in Florida. Trump aveva risposto alle domande dei giornalisti mentre era a bordo dell’ Air Force One. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Trump rientra alla Casa Bianca dopo il weekend in Florida Articoli correlati Sorpresa alla Casa Bianca, dopo Mamdani Trump riceve pure il capo della Chiesa Usa. Tregua coi vescovi sui migranti?Dietro quella scrivania della Casa Bianca, in un anno, hanno già sfilato un po’ tutti. Usa, Trump riceve il presidente della Colombia alla Casa Bianca senza cerimonialeDopo mesi di attacchi ed accuse a distanza i due leader si incontrano a Washington per rilanciare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi Il... La preghiera dei Pastori evangelici con Trump alla Casa Bianca per il successo nella guerra in Iran Aggiornamenti e contenuti dedicati a Casa Bianca Temi più discussi: Dalle cripto ai droni: così la Trump Spa guadagna 4-5 miliardi; Video Usa sulla guerra in Iran, il cardinale americano Blase Cupich (vicino al Papa) contro la Casa Bianca: È disgustoso; Antonio Di Bella presenta a Trepuzzi e Lecce Gli zar della Casa Bianca; Venerdì 13 e domenica 15 marzo il giornalista Antonio Di Bella presenta Gli zar della Casa Bianca. Come i presidenti del passato aiutano a capire l’America di Trump. Usa, Trump rientra alla Casa Bianca dopo il weekend in Florida(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca domenica sera, dopo essere tornato dal suo fine settimana ... stream24.ilsole24ore.com Guerra Usa-Iran, il discorso di Trump alla Casa Bianca: Per eliminare la leadership ci abbiamo messo un'oraDonald Trump celebra l’efficienza e la precisione delle operazioni Usa contro l’Iran. Ecco le sue parole nel discorso alla Casa Bianca. notizie.it Il capo della Casa Bianca avverte gli alleati in un’intervista al Financial Times: “Noi li abbiamo aiutati, vedremo cosa faranno loro” - facebook.com facebook TikTok, retroscena sull'affare: 10 miliardi alla Casa Bianca x.com