Trump oscura le tenniste nella foto alla Casa Bianca | è polemica Navratilova | Uno scatto che vale più di mille parole

Un’immagine alla Casa Bianca ha attirato l’attenzione di molti, mostrando l’ex presidente vicino a due tenniste di spicco del paese. La scena ha sollevato commenti e critiche sui rapporti tra l’ex leader e le atlete femminili, considerata da alcuni come un segnale di distacco. Tra le reazioni, una ex campionessa ha commentato che lo scatto trasmette più di mille parole, alimentando il dibattito sui legami tra politica e sport.

Donald Trump conferma lo scarso feeling con le squadre femminili statunitensi. E dopo la polemica legata alle donne dell’hockey, campionesse alle Olimpiadi di Milano – Cortina, adesso negli Usa ne è scoppiata un’altra legata alla squadra di tennis femminile dell’Università della Georgia, che ha vinto il campionato di prima divisione NCAA lo scorso maggio ed è stata accolta alla Casa Bianca in questo fine settimana. A suscitare polemiche è la foto pubblicata sulla pagina ufficiale della Casa Bianca: nello scatto in questione si vede Trump davanti a tutti, in prima fila, con accanto cinque membri dello staff e allenatori del team, tutti uomini. Una posizione che mette palesemente in ombra le atlete – che in quel momento dovevano essere le vere protagoniste – schierate invece dietro Trump, sullo sfondo, come se fossero semplici comparse.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump oscura le tenniste nella foto alla Casa Bianca: è polemica. Navratilova: “Uno scatto che vale più di mille parole” Notizie correlate Kate Middleton torna alla parata di San Patrizio: trifogli, soldati e un sorriso che vale più di mille paroleLa principessa Catherine è stata nominata colonnello del reggimento nel 2023, subentrando al marito, il principe William. Trump sale nella classifica di Forbes: è bastato un anno alla Casa Bianca per diventare ancora più riccoSecondo Forbes, il patrimonio di Donald Trump è salito a 6,5 miliardi di dollari durante il secondo mandato.