Il volo oltre le polemiche | Fiumicino promuove il futuro del suo aeroporto

Il sondaggio di Youtrend per Aeroporti di Roma evidenzia una scarsa presenza della “sindrome Nimby” tra i residenti vicino all’aeroporto di Fiumicino. La maggioranza degli intervistati non si oppone allo sviluppo dell’aeroporto e mostra apertura a progetti futuri. Solo una minoranza si dichiara contraria o preoccupata per i possibili impatti delle espansioni. I risultati indicano un atteggiamento più favorevole rispetto al passato, con poche voci di resistenza alle iniziative di miglioramento e ampliamento dell’infrastruttura.

Fiumicino, 23 maggio2026 – C’è un dato che salta subito all’occhio scorrendo i risultati dell’ultimo sondaggio Youtrend per Aeroporti di Roma: la quasi totale assenza della cosiddetta “sindrome Nimby” ( Not In My Back Yard ). In un’Italia storicamente divisa e bloccata di fronte alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali, la comunità di Fiumicino si schiera compattamente a favore del futuro del proprio scalo aeroportuale. Il 73% dei cittadini residenti esprime infatti un’opinione netta e positiva sul nuovo Piano di sviluppo sostenibile del Leonardo da Vinci, un progetto ambizioso che prevede, tra i vari interventi, anche la nascita di una quarta pista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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