Alaska Airlines sceglie Fiumicino per il suo primo volo in Europa

Il 2 maggio 2026, Alaska Airlines ha annunciato l’avvio delle operazioni a Roma Fiumicino, segnando il suo ingresso nel mercato europeo. La compagnia aerea ha scelto questo aeroporto come prima destinazione in Europa, confermando un nuovo collegamento internazionale. La decisione riguarda un volo che partirà dalla base negli Stati Uniti e atterrerà nel principale scalo romano.

Fiumicino, 2 maggio 2026 – Alaska Airlines sceglie Roma Fiumicino per il suo ingresso nel mercato europeo. La compagnia statunitense ha inaugurato il primo volo diretto tra Seattle e Roma, un collegamento stagionale operato con frequenza giornaliera, attivo dal 28 aprile al 23 ottobre. Si tratta del primo volo regolare in assoluto tra l’Italia e la città di Seattle. Una novità che rafforza il ruolo di Fiumicino nei collegamenti tra Europa e Nord America, con particolare attenzione alla regione pacifica degli Stati Uniti. Il primo collegamento europeo della compagnia americana. Per Alaska Airlines, il volo su Roma rappresenta un passaggio strategico nella crescita internazionale del gruppo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Benvenuti! Alaska Airlines launches historic first nonstop flight between Seattle and RomeCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SEATTLE, April 28, 2026 /PRNewswire/ — Alaska Airlines today marks a major milestone with the launch of... Salvini a Fiumicino per il primo volo Aeroitalia con cani a bordo: “Non sono bagagli ma passeggeri”La compagnia Aeroitalia lancia il suo primo volo con la possibilità di far salire i cani a bordo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alaska Airlines sceglie Roma per il suo primo volo transatlantico; Da Fiumicino a Seattle:Alaska sceglie Romaper il debutto europeo; Alaska Airlines debutta in Europa: il primo volo diretto Seattle-Roma atterrato a Fiumicino, le Hawaii sono più... vicine; E’ decollato il primo Roma-Seattle di Alaska Airlines. E con un solo scalo si può arrivare in giornata alle Hawaii. Alaska Airlines sceglie Fiumicino per il suo primo volo in EuropaFiumicino, 2 maggio 2026 – Alaska Airlines sceglie Roma Fiumicino per il suo ingresso nel mercato europeo. La compagnia statunitense ha inaugurato il primo volo diretto tra Seattle e Roma, un ... ilfaroonline.it Alaska Airlines sceglie Roma per il suo primo volo transatlanticoIl ceo della compagnia americana Minicucci: «La crisi del carburante non ha modificato i nostri piani. Il jet fuel negli Usa c’è ma costa il doppio» ... ilsole24ore.com Alaska Airlines ha celebrato un importante traguardo con il lancio del suo volo inaugurale non-stop tra Seattle e Roma, il primo collegamento diretto in assoluto tra le due città. Il servizio stagionale giornaliero è iniziato il 28 aprile e sarà operativo fino al 23 otto - facebook.com facebook