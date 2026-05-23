Il volo da Miami atterra a Malpensa con tre ore di ritardo | passeggeri risarciti con 600 euro per il disagio ma c' è voluto un processo per averli
Un volo proveniente da Miami è atterrato a Malpensa con un ritardo di tre ore. I passeggeri hanno richiesto un risarcimento di 600 euro a causa del disagio subito. Per ottenere l’indennizzo, è stato necessario un procedimento legale, che ha portato alla condanna della compagnia aerea. La decisione è stata comunicata in data 23 maggio 2026.
Malpensa (Varese), 23 maggio 2026 – Tre ore di ritardo nell’atterraggio a Malpensa ben valgono un lauto risarcimento. È quello che si sono visti riconoscere due passeggeri di un volo intercontinentale sulla rotta Stati Uniti-Italia, che hanno fatto causa alla compagnia aerea per vederselo riconosciuto, fino all’ultimo grado di giudizio della Corte di Cassazione. I due viaggiatori, in arrivo allo scalo intercontinentale della Brughiera, si sono visti riconoscere 600 euro ciascuno. Condannata al risarcimento la American Airlines, alla quale la coppia si era affidata per il volo diretto Miami (in Florida). Le motivazioni . “ Il passeggero che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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