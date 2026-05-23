Il volo da Miami atterra a Malpensa con tre ore di ritardo | passeggeri risarciti con 600 euro per il disagio ma c' è voluto un processo per averli

Notizia in breve

Un volo proveniente da Miami è atterrato a Malpensa con un ritardo di tre ore. I passeggeri hanno richiesto un risarcimento di 600 euro a causa del disagio subito. Per ottenere l’indennizzo, è stato necessario un procedimento legale, che ha portato alla condanna della compagnia aerea. La decisione è stata comunicata in data 23 maggio 2026.