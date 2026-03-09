Atterra a Bergamo con un volo da Dubai con gioielli da 42mila euro nascosti sotto la divisa | hostess multata

Un'assistente di volo di 38 anni è stata multata con 11.800 euro dopo essere atterrata a Bergamo proveniente da Dubai. Durante i controlli, sono stati scoperti orologi e gioielli nascosti sotto la divisa, con un valore stimato di 42mila euro. La donna è stata coinvolta in un procedimento per contrabbando e omessa dichiarazione delle merci.

Un'assistente di volo è stata multata per 11.800 euro per contrabbando per omessa dichiarazione. La 38enne era atterrata a Bergamo con un volo da Dubai con orologi e gioielli nascosti sotto l'uniforme.