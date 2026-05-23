Il Volley San Giacomo vince la semifinale di ritorno e conquista la promozione in serie D

Da novaratoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Volley San Giacomo ha vinto la semifinale di ritorno, conquistando la promozione in serie D femminile. La squadra ha superato l’avversario nella partita decisiva e ha ottenuto il passaggio di categoria.

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Il Volley San Giacomo ha ottenuto la promozione in serie d femminile. Il traguardo è arrivato al termine della sfida di ritorno della semifinale, che ha garantito alla squadra l'accesso alla categoria superiore.La partita era iniziata con un primo set molto combattuto, caratterizzato da errori al. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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