Pallavolo dopo la Coppa Palermo il Volley Ficarazzi conquista la promozione in Serie D

Il Volley Ficarazzi ha ottenuto la promozione in Serie D dopo aver vinto la Coppa Palermo “Trofeo Valentino Renda” contro Corleone e aver poi battuto Carini in una partita decisiva. La squadra ha concluso il percorso con due successi consecutivi, consolidando il suo risultato sportivo. La promozione rappresenta un passo importante nel cammino del team nel campionato regionale.

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Il Volley Ficarazzi promosso in Serie D! Dopo la Coppa Palermo “Trofeo Valentino Renda”, vinta contro Corleone, arriva un’altra vittoria conquista sportiva, questa volta contro Carini. All’inizio il set è tiratissimo: nervi a fior di pelle e un avversario come il Carini, freddo, lucido e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Volley Ficarazzi conquista la Coppa Palermo del trofeo Valentino RendaEmozioni, adrenalina e un nuovo trofeo arricchisce la bacheca del Volley Ficarazzi: la Coppa Palermo 2025/26. Volley Serie B: esulta la Pallavolo Massa Carrara. Vittoria dopo 9 sconfitteMASSA CARRARA 3 SACMA GROUP CECINA 1 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Intervista esclusiva ad Arturo Di Napoli: Finale di Coppa Italia equilibrata. Conte resta al Napoli, Grosso nome giusto per la Fiorentina. Sulle mie ex squadre…; Finale, Gara 2 | Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia SuperLega Credem Banca.