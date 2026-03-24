In Campania è stata presentata una nuova proposta di legge regionale intitolata “Prendersi cura di chi si prende cura”. La normativa prevede l’introduzione di un badge dedicato ai caregiver, sostegni finanziari e una rete di servizi specifici. La proposta si rivolge principalmente a giovani e lavoratori che svolgono attività di assistenza familiare.

La proposta di legge regionale “Prendersi cura di chi si prende cura” introduce card del caregiver, sostegni economici, rete di servizi e tutele per giovani e lavoratori. La Regione Campania compie un passo importante verso il riconoscimento e la tutela di una figura spesso invisibile ma fondamentale: il caregiver familiare. Con la proposta di legge n. 16 del 23 marzo 2026, dal titolo “Prendersi cura di chi si prende cura”, si introduce un sistema organico di diritti, sostegni e servizi dedicati a chi assiste quotidianamente un familiare non autosufficiente. Chi è il caregiver familiare. La proposta amplia e chiarisce la definizione di caregiver: si tratta di una persona che, in modo volontario, gratuito e continuativo, si prende cura di un familiare affetto da disabilità o patologie croniche, anche senza convivenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Campania, nuova proposta di legge sul caregiver familiare: diritti e tutele

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