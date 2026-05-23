Il tributo della Polizia a Pierluigi Giovagnoli | una vita spezzata un ricordo mai svanito

Notizia in breve

Il Siulp ha reso omaggio a Pierluigi Giovagnoli, sovrintendente della Polizia di Stato e sindacalista, scomparso il 24 maggio 2003 durante un servizio sulla strada. La commemorazione ricorda la sua dedizione e il servizio svolto nel corso degli anni. La sua morte rimane un ricordo vivo tra i colleghi e nel sindacato, che evidenziano l’importanza del suo ruolo e il sacrificio personale. La cerimonia ha voluto mantenere vivo il suo ricordo nel tempo.