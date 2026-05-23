Il tributo della Polizia a Pierluigi Giovagnoli | una vita spezzata un ricordo mai svanito
Il Siulp ha reso omaggio a Pierluigi Giovagnoli, sovrintendente della Polizia di Stato e sindacalista, scomparso il 24 maggio 2003 durante un servizio sulla strada. La commemorazione ricorda la sua dedizione e il servizio svolto nel corso degli anni. La sua morte rimane un ricordo vivo tra i colleghi e nel sindacato, che evidenziano l’importanza del suo ruolo e il sacrificio personale. La cerimonia ha voluto mantenere vivo il suo ricordo nel tempo.
Il Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) ha ricordato il compianto Pierluigi Giovagnoli, Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Forlì (e sindacalista del Siulp forlivese) avvenuta il 24 maggio 2003, nel corso di un servizio di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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