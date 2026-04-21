Mattia Bidoli, fotoreporter e operatore umanitario, ha testimoniato di aver visto molte persone morire sul fronte. Racconta di chi, sopravvissuto, porta cicatrici profonde, come le mani ustionate di un ragazzo che non potrà più suonare il violino. Dall’Ucraina a Gaza, Bidoli si dedica a documentare le conseguenze di conflitti e crisi umanitarie, portando alla luce immagini e storie di chi vive in queste zone.

Poi che cosa è successo? «Sono stati esclusi. Alcuni amici mi avevano avvertito: “La Palestina è una patata bollente, nessuno vuole tenerla”». Perché? «Le riporto esattamente quello che mi hanno scritto: “Su direttiva della Digos non possiamo presentare foto da Gaza. Siamo un festival di street photography”, nonostante sul sito c’è scritto che si occupano anche di reportage e documentari». Come è finita? «Ho denunciato pubblicamente la vicenda. Il 18 marzo stavo entrando in Ucraina e il telefono è esploso di messaggi. Gli organizzatori del festival mi hanno ricontattato, ma in modo confuso. Hanno sentito anche i miei amici e colleghi, minacciando azioni legali.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il fotoreporter sul fronte Mattia Bidoli: «Ho visto morire moltissime persone, chi resta ha una vita spezzata, come le mani ustionate di un ragazzo che non suonerà mai più il violino»

Notizie correlate

Ascolti tv ieri mercoledì 28 gennaio chi ha vinto tra Una Nuova Vita, Morbo K, Chi l'ha visto e Le IeneLa Rai sfiora il tris nella giornata di mercoledì 14 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Leggi anche: Simone Bilardo, imprenditore, che nel 2021 ha scoperto di avere due tumori al cervello: «Uno era operabile, l'altro no. Quando mi hanno detto che avevo due anni di vita, non ho visto la fine: ho visto un inizio»