Gianluca muore in moto una vita spezzata a 23 anni sulla strada per il lavoro

Nella mattinata di oggi, una giovane vittima ha perso la vita in un incidente stradale mentre si spostava in moto. Aveva appena 23 anni e si stava dirigendo al lavoro quando il veicolo su cui viaggiava ha avuto un incidente. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e familiari. Le forze dell’ordine sono intervenute per le verifiche e i rilievi sul luogo dell’incidente.

Si è spenta ad appena 23 anni la vita di Gianluca Tulumello, vittima di un terribile incidente in moto questa mattina mentre era diretto al lavoro. Il giovane di origini siciliane ma residente a Fabbrico, nel reggiano, stava infatti percorrendo le strade della Bassa modenese diretto verso.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alessandro Alberghini muore a 23 anni, un'altra vita spezzata sulla Canaletto Incidente in moto sulla strada provinciale 1, Paolo Gajo muore a 62 anniBORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Ancora un incidente in moto con esito fatale per un centauro e si tratta del terzo incidente mortale con vittima un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tragedia in via Ravegnana. Schianto tra auto e moto. Muore sul colpo 50enne; Imbianchino e grande tifoso del Ravenna: chi era il 50enne morto ieri nello scontro auto-moto in via Ravegnana; Scontro semifrontale con un camion, giovane motociclista perde la vita nell'impatto; Schianto devastante all’incrocio | un impatto tremendo poi il dramma. Si schianta in moto mentre va al lavoro, muore giovane 24enne di Fabbrico. VIDEOCAVEZZO (Modena) – Uno schianto tremendo contro un autocarro, un giovane motociclista sbalzato a terra con violenza, un impatto risultato fatale. L’incidente è avvenuto nella frazione di Ponte Motta. reggionline.com Schianto in moto contro un camion: Gianluca muore mentre va al lavoroCAVEZZO. Tragico schianto a Cavezzo intorno alle 8.30 di oggi, lunedì 4 maggio: un ragazzo di 23 anni, diretto al lavoro in sella alla proprio moto, è morto in un incidente con un camion avvenuto in v ... msn.com Gianluca Gussetti muore a 48 anni nell'incidente frontale tra il suo furgone e un camion - facebook.com facebook