Il Torino vieta i colori bianconeri al derby la Juventus | I tifosi hanno il diritto di essere liberi

Notizia in breve

Il Torino ha vietato l'uso dei colori bianconeri durante il derby, suscitando reazioni contrastanti. La Juventus ha dichiarato che i tifosi hanno il diritto di essere liberi di esprimersi come preferiscono. La società bianconera ha espresso forti perplessità riguardo al divieto nei Distinti, senza specificare ulteriori dettagli. La decisione ha generato discussioni tra le due tifoserie e le autorità sportive.