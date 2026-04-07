L'Inps ha annunciato di aver commesso un errore nei calcoli delle pensioni di alcuni ex lavoratori. Di conseguenza, sono previsti rimborsi per decine di migliaia di persone coinvolte. La decisione arriva dopo verifiche interne e riguarda coloro che hanno subito una valutazione errata dei propri assegni pensionistici. La questione ha attirato l’attenzione di molte persone interessate, che ora attendono le istruzioni ufficiali su come ottenere i rimborsi.

L’Inps riconosce un errore nei calcoli delle pensioni e annuncia rimborsi per decine di migliaia di ex lavoratori. I rimborsi riguardano le pensioni di vecchiaia le cui quote calcolate con il sistema retributivo sono state determinate con delle aliquote di rendimento svantaggiose. In questi casi si procederà con il riesame d’ufficio e l’applicazione delle aliquote più vantaggiose. Il ricalcolo riguarda decine di migliaia di pensionati e l’Inps riconoscerà loro le differenze sui ratei arretrati e sugli interessi legali, con la rivalutazione calcolata a ritroso dalla data di ri-liquidazione del trattamento. Pensioni, l’Inps ammette l’errore e annuncia i rimborsi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pensioni, dietrofront dell’Inps: arrivano i rimborsi per i calcoli sbagliati

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