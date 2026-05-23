Il successo dei giovani attori novaresi | due compagnie vincono al festival di Crema
Due compagnie teatrali della provincia di Novara hanno vinto premi alla 28ª edizione del Franco Agostino Teatro Festival a Crema. Le due realtà, composte da giovani attori, hanno ricevuto riconoscimenti per le loro performance durante la rassegna. La premiazione si è svolta nella giornata conclusiva della manifestazione, con i giudici che hanno assegnato i premi principali alle compagnie provenienti dalla stessa provincia. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi gruppi teatrali provenienti da varie regioni.
Due gruppi teatrali della provincia di Novara hanno ottenuto alcuni dei principali riconoscimenti della 28esima edizione della rassegna concorso del Franco Agostino teatro festival. Le premiazioni si sono tenute giovedì 21 maggio al teatro San Domenico di Crema, durante la giornata conclusiva. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Lavoro in banca, sto una crema, ma sono pagato meno di tutti, ingoio il rospo? reddit
Aaaah ecco a cosa serviva tutta quella scena ieri !!! Daniela 63anni peggio dei giovani che vogliono andare lì per vendere le creme su ig!! #uominiedonne x.com