Il successo dei giovani attori novaresi | due compagnie vincono al festival di Crema

Notizia in breve

Due compagnie teatrali della provincia di Novara hanno vinto premi alla 28ª edizione del Franco Agostino Teatro Festival a Crema. Le due realtà, composte da giovani attori, hanno ricevuto riconoscimenti per le loro performance durante la rassegna. La premiazione si è svolta nella giornata conclusiva della manifestazione, con i giudici che hanno assegnato i premi principali alle compagnie provenienti dalla stessa provincia. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi gruppi teatrali provenienti da varie regioni.