Il successo dei giovani attori novaresi | due compagnie vincono al festival di Crema

Da novaratoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due compagnie teatrali della provincia di Novara hanno vinto premi alla 28ª edizione del Franco Agostino Teatro Festival a Crema. Le due realtà, composte da giovani attori, hanno ricevuto riconoscimenti per le loro performance durante la rassegna. La premiazione si è svolta nella giornata conclusiva della manifestazione, con i giudici che hanno assegnato i premi principali alle compagnie provenienti dalla stessa provincia. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi gruppi teatrali provenienti da varie regioni.

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Due gruppi teatrali della provincia di Novara hanno ottenuto alcuni dei principali riconoscimenti della 28esima edizione della rassegna concorso del Franco Agostino teatro festival. Le premiazioni si sono tenute giovedì 21 maggio al teatro San Domenico di Crema, durante la giornata conclusiva. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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