Festival dei Giovani le Fiamme Gialle protagoniste a Gaeta | successo di partecipazione e valori

A Gaeta si è svolta l’undicesima edizione del Festival dei Giovani, con la partecipazione dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle. L’evento ha registrato un alto numero di partecipanti, coinvolgendo giovani atleti e pubblico. La manifestazione si è concentrata sulla promozione di valori sportivi e sulla crescita dei partecipanti, offrendo diverse attività e competizioni durante le giornate.

Gaeta – I Gruppi Sportivi Fiamme Gialle sono stati tra i protagonisti dell’undicesima edizione del Festival dei Giovani, ideato e realizzato da Noisiamofuturo e sostenuto dal Comune di Gaeta e dalla Regione Lazio, che ha visto la partecipazione di studenti provenienti da tutta Italia in un intenso programma di incontri, attività e momenti di confronto. Per tre giornate, la città di Gaeta si è trasformata in un grande laboratorio di crescita e condivisione, all’insegna del tema “Insieme connessi al futuro”, offrendo ai giovani un’esperienza formativa che ha unito orientamento, cultura, legalità e sport. In questo contesto, i Gruppi Sportivi... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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