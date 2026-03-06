Il teatro dei giovani torna protagonista a Crema | al via la Rassegna Concorso del Franco Agostino Teatro Festival

A Crema prende il via la Rassegna Concorso del “Franco Agostino Teatro Festival”, dedicata ai giovani attori. La manifestazione, che si svolge nel teatro locale, prevede rappresentazioni e prove di gruppi teatrali emergenti. Le date dell'evento sono state comunicate dagli organizzatori, che hanno invitato il pubblico a partecipare e a sostenere le giovani compagnie. La rassegna si concluderà con una premiazione finale.

Teatro Genovesi, terzo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di SalernoTempo di lettura: 3 minutiDomenica 22 febbraio 2026, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12/a) terzo spettacolo in concorso...

Alvito e Frosinone, torna la rassegna "Il teatro dei piccoli"Al via la 10* edizione della storica Rassegna di Teatro Ragazzi IL TEATRO DEI PICCOLI, al Teatro Comunale diAlvito e al Teatro Vittoria di Frosinone.

Franco Agostino Teatro Festival: aperte le candidature per Rassegna Concorso, l’evento che porta sul palco i giovani appassionati di teatroSostenere e diffondere la cultura teatrale tra i giovani è l’obiettivo del Franco Agostino Teatro Festival (FATF), associazione cremasca che f ... infooggi.it

Premio Bizzarri, Cinque vince il concorso,. La 32ª rassegna italiana del documentario nel segno dei giovani con l’omaggio a PazienzaAssegnati i premi della 32ª edizione della rassegna del documentario intitolata al maestro i questo genere Premio Libero Bizzarri. La giuria del concorso ItaliaDoc - presieduta dalla regista ... corriereadriatico.it

Nell'ambito della rassegna "Tessitrici di storie", giovedì alle 18 presenteremo a Vicenza "Sorellanze", la raccolta dei racconti vincitori del nostro concorso, edizione 2025. Con noi ci saranno alcune delle autrici, Giulia Loviselli, Lucia Scantamburlo e Monica Be - facebook.com facebook