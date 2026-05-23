Il sottovalutato Runjaic ha fatto risorgere l’Udinese e Zaniolo

Da ilnapolista.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kosta Runjaic, arrivato all’Udinese l’estate scorsa, era quasi sconosciuto in Italia prima del suo incarico. Da allora, ha contribuito a migliorare le prestazioni della squadra, che negli ultimi incontri ha mostrato segnali di progresso. La sua presenza ha portato a un aumento della fiducia tra i giocatori e a risultati più positivi rispetto alle stagioni precedenti. Tra i protagonisti che si sono distinti c’è anche il giocatore, che ha segnato e assistito in diverse partite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In pochissimi, forse nessuno, conoscevano in Italia Kosta Runjaic prima che arrivasse all’Udinese la scorsa estate. Aveva allenato squadre di Serie B e C tedesche e in Polonia, per cinque anni (2017-2022) il Pogo? Stettino e dal 2022 al 2024 il Legia Varsavia, con cui aveva vinto la Coppa e Supercoppa polacca. Questa che si concluderà domani è stata la sua seconda stagione in Italia, sempre all’Udinese, con cui si è classificato 12esimo lo scorso anno e attualmente è al decimo posto, a -1 dalla Lazio. L’Udinese di Runjaic ha battuto Inter, Napoli, Milan e Roma. Nella stagione 2023-24 i friulani lottavano per la salvezza in Serie A, arrivando a -2 punti dal Frosinone terzultimo e retrocesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il sottovalutato runjaic ha fatto risorgere l8217udinese e zaniolo
© Ilnapolista.it - Il sottovalutato Runjaic ha fatto risorgere l’Udinese e Zaniolo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ZANIOLO+EKKELENKAMP, 3 punti per RUNJAIC: Torino-Udinese 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video ZANIOLO+EKKELENKAMP, 3 punti per RUNJAIC: Torino-Udinese 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Sullo stesso argomento

Milan-Udinese, Runjaic esalta Zaniolo: “È pronto per giocare coi migliori”Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata...

Lazio-Udinese: Sarri sfida i ballottaggi, Runjaic punta su Atta-Zaniolo? Cosa sapere Lazio e Udinese si affrontano lunedì 27 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

il sottovalutato runjaic haSerie A, Kosta Runjaic Coach Of The Month di maggioIl tecnico dell'Udinese riceverà il premio prima della gara con il Napoli, De Siervo: Ha valorizzato giovani talenti e creato un gruppo coeso ... fcinternews.it

il sottovalutato runjaic haRunjaic sempre più un top: il mister dell'Udinese vince il coach of the Month di MaggioMister Kosta Runjaic scrive un'altra pagina importante da quando è arrivata ad Udine, ecco tutti i dettagli sul premio assegnato al bianconero ... mondoudinese.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web