Kosta Runjaic, arrivato all’Udinese l’estate scorsa, era quasi sconosciuto in Italia prima del suo incarico. Da allora, ha contribuito a migliorare le prestazioni della squadra, che negli ultimi incontri ha mostrato segnali di progresso. La sua presenza ha portato a un aumento della fiducia tra i giocatori e a risultati più positivi rispetto alle stagioni precedenti. Tra i protagonisti che si sono distinti c’è anche il giocatore, che ha segnato e assistito in diverse partite.

In pochissimi, forse nessuno, conoscevano in Italia Kosta Runjaic prima che arrivasse all’Udinese la scorsa estate. Aveva allenato squadre di Serie B e C tedesche e in Polonia, per cinque anni (2017-2022) il Pogo? Stettino e dal 2022 al 2024 il Legia Varsavia, con cui aveva vinto la Coppa e Supercoppa polacca. Questa che si concluderà domani è stata la sua seconda stagione in Italia, sempre all’Udinese, con cui si è classificato 12esimo lo scorso anno e attualmente è al decimo posto, a -1 dalla Lazio. L’Udinese di Runjaic ha battuto Inter, Napoli, Milan e Roma. Nella stagione 2023-24 i friulani lottavano per la salvezza in Serie A, arrivando a -2 punti dal Frosinone terzultimo e retrocesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il sottovalutato Runjaic ha fatto risorgere l’Udinese e Zaniolo

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