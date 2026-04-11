Milan-Udinese Runjaic esalta Zaniolo | È pronto per giocare coi migliori

Dopo la partita tra Milan e Udinese, l'allenatore dei bianconeri ha commentato le prestazioni dei suoi giocatori, focalizzandosi su Zaniolo. Ha affermato che l'attaccante è in condizione di affrontare i migliori, aggiungendo che si sta allenando con impegno e determinazione. Il tecnico ha parlato pochi minuti dopo la conclusione dell'incontro, senza entrare in dettagli specifici sulla gara stessa.

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a in conferenza stampa l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic. Ecco le sue parole. Due vittorie a San Siro quest'anno: "Belle sensazione. Nessuno si aspettava una partita del genere da parte nostra. Un gol poteva cambiare tutto. Siamo stati un po' fortunati anche, ma una vittoria è una vittoria, non conta il 3-0. Bello per i tifosi. Non siamo abituati a vincere queste partite.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Runjaic esalta Zaniolo: “È pronto per giocare coi migliori” Leggi anche: ESCLUSIVA Cioffi: “Milan, Udinese l’avversario peggiore. Zaniolo non è l’unico pronto per una big” Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Runjaic rilancia Zaniolo, Grosso sceglie LaurientéUdinese e Sassuolo si affrontano al Bluenergy Stadium per la 25ª giornata di Serie A.