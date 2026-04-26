Lunedì 27 aprile alle 20:45 si gioca Lazio-Udinese allo Stadio Olimpico. La squadra di Sarri sta valutando tre diverse opzioni per le formazioni titolari, mentre l'allenatore dell’Udinese ha deciso di puntare sulla coppia formata da Atta e Zaniolo. La partita rappresenta un importante confronto tra le due squadre in vista delle ultime giornate di campionato.

? Cosa sapere Lazio e Udinese si affrontano lunedì 27 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico.. Sarri gestisce tre ballottaggi tattici mentre Runjaic punta sulla coppia Atta-Zaniolo.. Lunedì 27 aprile alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà il duello tra Lazio e Udinese per la 34^ giornata di Serie A. Sarri deve gestire tre ballottaggi cruciali per definire il modulo da 4-3-3, mentre Runjaic punta sulla conferma della coppia offensiva Atta-Zaniolo per colpire in trasferta. Le scelte tattiche di Sarri e i dubbi in casa biancoceleste. Il tecnico laziale lavora per sciogliere i nodi che separano la titolarità dei singoli. In difesa, la spinta sulla fascia sinistra vede Tavares in vantaggio rispetto a Pellegrini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio-Udinese: Sarri sfida i ballottaggi, Runjaic punta su Atta-Zaniolo

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