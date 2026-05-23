Il sogno spezzato tra i confini dell’Europa uniti solo dal denaro

Un giovane è stato arrestato per aver tentato di entrare con un coltello in un cinema durante un evento cinematografico. L’uomo, secondo quanto riportato, avrebbe cercato di avvicinarsi alla sala con l’arma nascosta, ma è stato fermato prima di poter agire. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine che hanno sequestrato l’arma e proceduto con l’arresto. Nessuno è rimasto ferito. La sicurezza dell’evento è stata rafforzata dopo l’incidente.

Cannes 79 «The Dreamed Adventure», il film della regista tedesca Valeska Grisenbach, ha chiuso il concorso. Ultimo giorno di festival, questa sera la consegna della Palma d’Oro e degli altri premi delle sezioni Cannes 79 «The Dreamed Adventure», il film della regista tedesca Valeska Grisenbach, ha chiuso il concorso. Ultimo giorno di festival, questa sera la consegna della Palma d’Oro e degli altri premi delle sezioni E siamo arrivati alla fine, un tempo infinito e rapidissimo: «Cannes elastica» – parafrasando la Roma elastica di Bertrand Mandico – quello sulla Croisette, che all’improvviso si è svegliata assolata, con i titoli di news e giornali che annunciano con preoccupazione l’arrivo della prima ondata di calore della stagione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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