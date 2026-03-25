Cinquant’anni dal golpe in piazza il profilo spezzato dell’Argentina

A cinquant’anni dal colpo di stato, piazza si anima con immagini di un paese segnato profondamente. Il volto dell’Argentina appare frammentato e sfuggente, riflesso di un passato che ancora si intreccia con il presente. La commemorazione richiama ricordi e testimonianze di un periodo difficile, senza però entrare nel merito delle motivazioni o delle responsabilità. La giornata si svolge tra manifestazioni e riflessioni pubbliche.

1976-2026 Tutta la società civile in marcia nell'anniversario del golpe. Verità e giustizia per i desaparecidos: «Sono trentamila. Ci dicano dove stanno». Ariel Pennisi, traduttore di Paolo Virno: «Lo sappiamo bene, la dittatura è stata terrorismo di Stato per spianare il terreno a un capitalismo selvaggio. E oggi i suoi eredi provano a finire il lavoro». Reportage dal grande corteo di Buenos Aires 1976-2026 Tutta la società civile in marcia nell'anniversario del golpe. Verità e giustizia per i desaparecidos: «Sono trentamila. Ci dicano dove stanno». Ariel Pennisi, traduttore di Paolo Virno: «Lo sappiamo bene, la dittatura è stata terrorismo di Stato per spianare il terreno a un capitalismo selvaggio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cinquant’anni dal golpe, in piazza il profilo spezzato dell’Argentina Articoli correlati 50 anni dal golpe in Argentina, nel Paese di Milei si cancella la memoria: “Il governo taglia i fondi ai centri sui crimini del regime”Nella marcia che ogni anno attraversa Buenos Aires il 24 marzo, anniversario del colpo di Stato che nel 1976 aveva dato inizio alla dittatura... La storia dei desaparecidos in Argentina iniziò cinquant’anni faDurante la dittatura militare decine di migliaia di persone vennero rapite, torturate e buttate in mare: di molti non è mai nemmeno stato trovato il... Una raccolta di contenuti su Cinquant'anni dal golpe in piazza il... Temi più discussi: La storia che non passa, l'Argentina a cinquant'anni dal golpe del 24 marzo 1976; L’Argentina a 50 anni dal golpe militare; Cinquant’anni dopo il golpe, il 24 marzo in Argentina continua a segnare un limite; A 50 anni dal golpe militare in Argentina. 50 anni dal golpe in Argentina, l'italiano che fece condannare i piloti dei voli della morteA cinquant'anni dal golpe militare del 24 marzo del 1976, l'Argentina torna a ricordare la figura del fotografo italiano Giancarlo Ceraudo, la cui inchiesta giornalistica e fotografica - condotta insi ... ansa.it 50 anni dal golpe, l'Argentina scende in piazza per la memoriaA cinquant'anni dal colpo di stato militare del 24 marzo del 1976, organizzazioni per i diritti umani, gruppi politici, sindacati e movimenti sociali hanno convocato oggi a manifestare nella Plaza de ... quotidiano.net Charlize Theron a quasi cinquant’anni ha riscoperto la sua sessualità in modo più libero e consapevole. Cosa ha rivelato sulla sua vita intima - facebook.com facebook A cinquant’anni dal #golpe del 1976, l’ #Argentina continua a condannare la dittatura e a difendere memoria e giustizia, nonostante le riletture del passato proposte dal governo di Javier #Milei e le attuali difficoltà economiche. Di Emiliano Guanella ( @eguan x.com