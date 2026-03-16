Gorizia è una città situata ai confini dell’Europa, nota per il suo rapporto stretto con la natura. La città si distingue per numerosi spazi verdi e aree naturali che caratterizzano il suo paesaggio. La presenza di parchi, giardini e percorsi immersi nel verde contribuisce a definire l’identità di Gorizia come città verde e legata all’ambiente.

Life&People.it Gorizia è una città che ha fatto della natura elemento identitario profondo, un tessuto connettivo che unisce quartieri, comunità e territori, e che continua a raccontare sé stessa attraverso i suoi parchi, i suoi grandi viali alberati, le sue aree verdi e i suoi corridoi ecologici che si estendono ben oltre i confini cittadini. È una città che affonda le sue radici in una storia mitteleuropea, elegante e luminosa, tanto da essere definita nell’Ottocento la “Nizza austriaca” per l’armonia dei suoi giardini, per le sue architetture ariose e per quella naturale inclinazione alla cura del paesaggio che ancora oggi si percepisce passeggiando nelle sue piazze e nei suoi parchi pubblici. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Gorizia, la città verde ai confini dell’Europa

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