Sinner contro gli Slam | Senza di noi il torneo non c’è Boicottaggio? Chiediamo rispetto siamo stati zitti per tanto tempo
Una lettera firmata dai principali giocatori del tennis ha evidenziato la loro posizione riguardo agli Slam, sottolineando che senza di loro i tornei non potrebbero esistere. In seguito, sono arrivati interventi critici di alcune tenniste, tra cui una delle prime del ranking e una italiana, che hanno chiesto rispetto e hanno accusato di aver taciuto troppo a lungo. La situazione si è fatta più tesa con le dichiarazioni recenti di alcuni atleti.
Prima la lettera firmata dall’élite del tennis, poi gli interventi (duri) di Aryna Sabalenka prima e Jasmine Paolini dopo. Ora le attesissime parole di Jannik Sinner. Il tema è quello di cui tanto si parla negli ultimi giorni: i premi negli Slam. Bassi secondo i tennisti. O meglio, non proporzionati rispetto ai ricavi. “Credo che facciamo di più rispetto a quello che riceviamo. Non si tratta solo dei top ma di tutto il parco giocatori. I Top 10 Atp e Wta hanno scritto una lettera lo scorso anno e non è ancora cambiato niente, negli altri sport se i top mandano una lettera importante credo che in 48 ore riceverebbero, non solo una risposta, ma anche un incontro “, ha esordito Sinner, quasi spazientito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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