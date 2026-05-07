Una lettera firmata dai principali giocatori del tennis ha evidenziato la loro posizione riguardo agli Slam, sottolineando che senza di loro i tornei non potrebbero esistere. In seguito, sono arrivati interventi critici di alcune tenniste, tra cui una delle prime del ranking e una italiana, che hanno chiesto rispetto e hanno accusato di aver taciuto troppo a lungo. La situazione si è fatta più tesa con le dichiarazioni recenti di alcuni atleti.

Prima la lettera firmata dall’élite del tennis, poi gli interventi (duri) di Aryna Sabalenka prima e Jasmine Paolini dopo. Ora le attesissime parole di Jannik Sinner. Il tema è quello di cui tanto si parla negli ultimi giorni: i premi negli Slam. Bassi secondo i tennisti. O meglio, non proporzionati rispetto ai ricavi. “Credo che facciamo di più rispetto a quello che riceviamo. Non si tratta solo dei top ma di tutto il parco giocatori. I Top 10 Atp e Wta hanno scritto una lettera lo scorso anno e non è ancora cambiato niente, negli altri sport se i top mandano una lettera importante credo che in 48 ore riceverebbero, non solo una risposta, ma anche un incontro “, ha esordito Sinner, quasi spazientito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner contro gli Slam: “Senza di noi il torneo non c’è. Boicottaggio? Chiediamo rispetto, siamo stati zitti per tanto tempo”

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