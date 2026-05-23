Il sindaco ha recentemente parlato di sicurezza pubblica, evidenziando come le misure adottate siano in linea con le esigenze della città. La discussione sulla sicurezza si è intensificata dopo che alcune iniziative sono state messe in atto, contrastando un passato in cui l’argomento era meno dibattuto. La comunicazione ufficiale sottolinea che le politiche attuate mirano a migliorare la situazione e a rispondere alle richieste dei cittadini.

A quanto pare la sicurezza non è più un tabù. Sono lontani i tempi in cui non si poteva neanche chiamare l'Esquilino «zona rossa» senza scatenare reazioni stizzite, oggi Roma Capitale avvia un Piano che investe 70 milioni sull'illuminazione, due milioni per raddoppiare le pattuglie della polizia locale in servizio notturno (saranno 20 in più su tutto il territorio e arriveranno a 50 il giovedì, venerdì e sabato), altri otto milioni sulla mobilità e 12 per moltiplicare la videosorveglianza nei luoghi sensibili, a partire dalle stazioni. Il protocollo d'intesa firmato ieri dal sindaco, Roberto Gualtieri, e dal prefetto Lamberto Giannini, alla... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il sindaco Gualtieri "scopre" la sicurezza. Ecco perché aveva ragione Il Tempo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Perché Keynes aveva ragione, ma non ha mai vinto

Incontro a sorpresa tra Robert Pattinson, Zendaya e il sindaco Gualtieri a Roma: cosa è successo davvero (e perché i social non l’hanno presa bene)Un incontro inaspettato tra cinema e istituzioni locali ha attirato l’attenzione dei fan e dei media nelle ultime ore.

Riforma Roma Capitale, tra Governo e Pd volano stracci. E Casellati smentisce GualtieriDurante un evento della fondazione Roma REgeneration il Sindaco si è appellato al Parlamento: Maggioranza e opposizione non vengano da me a chiedere un intervento. La ministra: Ricostruzione di Gua ... romatoday.it

Casa, Gualtieri rilancia: Servono più alloggi popolariIl sindaco riapre il dibattito sull’emergenza abitativa. Dalla Regione 44 milioni per il recupero delle case Ater ... rainews.it