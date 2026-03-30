Nelle ultime ore si è svolto un incontro non programmato tra l’attore, l’attrice e il sindaco di Roma. L’evento ha attirato l’attenzione sui social media, dove sono stati condivisi numerosi commenti e reazioni. La presenza dei tre protagonisti in città ha suscitato curiosità tra il pubblico e i media, senza che siano stati resi noti dettagli ufficiali sulle ragioni dell’incontro.

Un incontro inaspettato tra cinema e istituzioni locali ha attirato l’attenzione dei fan e dei media nelle ultime ore. L’attore britannico Robert Pattinson è stato infatti visto oggi a Roma insieme al sindaco Roberto Gualtieri, durante una tappa del tour promozionale del film The Drama. Le immagini dell’incontro hanno iniziato a circolare rapidamente online, mostrando l’attore accanto al primo cittadino della capitale italiana. Accanto a lui era presente anche Zendaya, altra protagonista della pellicola, impegnata nello stesso tour stampa internazionale, con la presenza delle due star hollywoodiane nella capitale in grado ovviamente di alimentare curiosità e commenti tra gli utenti sui social. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Incontro a sorpresa tra Robert Pattinson, Zendaya e il sindaco Gualtieri a Roma: cosa è successo davvero (e perché i social non l’hanno presa bene)

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