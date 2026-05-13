La Procura regionale della Corte dei conti della Campania ha citato in giudizio l’ex sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione alla ricapitalizzazione dell’azienda di trasporto pubblico locale decisa nel 2019 e fallita nel 2022. Contestato un danno erariale di circa 23 milioni di euro. L’ex primo cittadino ha dichiarato di essere sicuro della correttezza del proprio operato.

La Procura regionale della Corte dei conti della Campania ha citato in giudizio l’ex sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, per la ricapitalizzazione della Ctp, l’azienda del trasporto provinciale decisa nel 2019 e fallita nel 2022. La decisione è stata resa nota martedì nel corso di una conferenza stampa. Complessivamente saranno otto le persone chiamate a giudizio: oltre all’ex sindaco, figurano anche il direttore generale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti dell’epoca. La prima udienza è stata fissata per il 10 novembre 2026. Secondo la Corte dei conti, la scelta di ricapitalizzare la società partecipata della Città metropolitana avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corte dei conti cita de Magistris: contestato un danno erariale da 23 milioni. L’ex sindaco di Napoli: “Certo della correttezza del mio operato”

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Di certo 4,5 MILIONI ci costa CasaPound. x.com

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