Sangue subito disponibile in automedica per salvare vite grazie al progetto “Blood on Board” per ridurre i tempi di trattamento e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza Modena è apripista nel progetto sperimentale denominato 'Blood on Board' che prevede la disponibilità immediata di sangue in automedica, per consentire il trattamento precoce sul posto dei pazienti con sanguinamento grave. Già attivo in Emilia-Romagna sugli elisoccorsi di Bologna, Ravenna e Parma, il percorso avviato sul territorio modenese è il primo in regione – e probabilmente in Italia – su un mezzo di soccorso avanzato medico su ruote. Avviato a inizio 2026 sull’automedica in forza alla città di Modena, prevede il trasporto di sacche di sangue per effettuare le trasfusioni direttamente sul luogo di un’emergenza, ad esempio un incidente stradale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Trasfusioni direttamente sul luogo dell’emergenza, il progetto sperimentale del 118 di Modena

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