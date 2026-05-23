Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con una fuga sulla salita di Pila. La vittoria è arrivata grazie anche all’assistenza dei compagni di squadra, che hanno contribuito a creare le condizioni per l’attacco finale. Vingegaard, portato in rosa, ha concluso con un margine significativo sugli inseguitori. La tappa si è conclusa con un’azione decisa del ciclista danese, che ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo.

Jonas Vingegaard ha trionfato in solitaria nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Il danese della Visma Lease a Bike ha fatto il vuoto sulla salita finale di Pila, ma tanto merito va dato anche al lavoro dei suoi compagni di squadra. In particolare un fenomenale Davide Piganzoli, che ancora una volta è restato con i migliori, chiudendo addirittura al quarto posto in classifica. Si aprono ora grandi prospettive per il 23enne di Morbegno, che ora può davvero sognare un bel piazzamento nella classifica generale di questo Giro d’Italia. La Top-10 diventa un obiettivo per Piganzoli, che attualmente occupa il decimo posto ad oltre sei minuti dal compagno di squadra, ma ha dimostrato oggi in salita di valere anche di più di molti corridori che gli sono davanti al momento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Piganzoli: “Avevamo un solo piano in testa: portare Vingegaard in rosa”

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