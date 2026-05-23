‘Il Sagittario’ il giustiziere che semina sangue a Milano | il nuovo noir di Carcano e Maimone

Un assassino che agisce come un giustiziere, uccidendo persone considerate colpevoli senza passare attraverso i processi giudiziari. La sua attività si concentra a Milano, dove semina sangue con azioni che vanno oltre le decisioni della legge. Il personaggio, descritto come un “Sagittario”, viene al centro di un nuovo noir scritto da Carcano e Maimone. La narrazione si sviluppa intorno alle sue azioni e alle conseguenze di un comportamento che sfida l’ordine legale.

Un assassino giustizierie che va oltre il verdetto dei tribunali, punendo con la morte. E’ su questo filo rosso che si snoda la trama del giallo milanese ‘Il Sagittario’, edito da Ugo Mursia Editore, in distribuzione dal 15 maggio nelle librerie e nei bookstore, firmato dalla coppia di autori milanesi Fabrizio Carcano e Giorgio Mainome, già autori lo scorso anno del prequel ‘Il Fiore della Vendetta’. Un giallo metropolitano ambientato nella Milano di oggi, con un doppio filo conduttore nella trama che si snoda in diversi archi temporali - nel 1978 durante i giorni del rapimento Moro, all’apice degli anni di piombo, nel passaggio epocale tra... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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OROSCOPO SAGITTARIO 2026: La Fortuna Torna a Casa! (Soldi, Famiglia e Serenità)

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Arriva in libreria ‘Il Sagittario’, il nuovo giallo di Carcano e Maimone: la storia di un giustiziere della notte destinata a far discutere ift.tt/pUgJYVL x.com

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