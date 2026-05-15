Noir a Milano | il giustiziere con la balestra che colpisce i colpevoli

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si parla di un individuo armato di balestra che colpisce persone ritenute colpevoli. La polizia sta cercando di identificare i soggetti presi di mira, senza ancora conoscere i motivi alla base di ogni azione. Sono state segnalate diverse aggressioni, ma non sono stati resi noti dettagli sui procedimenti o le motivazioni. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per stabilire se ci siano rischi di colpire anche persone innocenti e per individuare eventuali collegamenti tra gli episodi.

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?? Punti chiave Chi sono i colpevoli che il Sagittario decide di colpire? Come può un giustiziere evitare di uccidere persone totalmente innocenti? Perché il capitano Fontana prova simpatia per le azioni del killer? Quali legami uniscono i delitti del 1978 alla caccia al Sagittario??? In Breve Capitano Marco Fontana indaga tra interferenze dei servizi segreti e dubbi giudiziari. Trama intreccia delitti milanesi del 1978 e fatti di sangue del 1999. Protagonista usa una Kawasaki Ninja nera per colp . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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