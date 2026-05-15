Noir a Milano | il giustiziere con la balestra che colpisce i colpevoli

A Milano si parla di un individuo armato di balestra che colpisce persone ritenute colpevoli. La polizia sta cercando di identificare i soggetti presi di mira, senza ancora conoscere i motivi alla base di ogni azione. Sono state segnalate diverse aggressioni, ma non sono stati resi noti dettagli sui procedimenti o le motivazioni. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per stabilire se ci siano rischi di colpire anche persone innocenti e per individuare eventuali collegamenti tra gli episodi.

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